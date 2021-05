Will cerca il bis dopo il successo di «Estate» e punta su «Bella Uguale» (Di martedì 18 maggio 2021) «Bella Uguale nasce da un ricordo. L'ho scritta durante il secondo lockdown, quando iniziavo ad avere una voglia incredibile di libertà», Will presenta con grande semplicità il suo nuovo singolo prodotto da Mark & Kremont. «Mettendomi a riguardare vecchi video di estati passate, mi tornavano in mente mille emozioni», continua a spiegare e, più che concentrare la sua attenzione sull'obbiettivo di bissare il successo, passato e presente, di Estate (oltre 18 milioni di stream da che l'ha cantata durante il processo di selezione dei concorrenti di X Factor 2020, che l'ha vista diventare subito virale), ha per la testa un pensiero diverso, quasi solidale rispetto alla sua Gen Z. «Spero che Bella Uguale possa accompagnare un’Estate di leggerezza e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 maggio 2021) «nasce da un ricordo. L'ho scritta durante il secondo lockdown, quando iniziavo ad avere una voglia incredibile di libertà»,presenta con grande semplicità il suo nuovo singolo prodotto da Mark & Kremont. «Mettendomi a riguardare vecchi video di estati passate, mi tornavano in mente mille emozioni», continua a spiegare e, più che concentrare la sua attenzione sull'obbiettivo di bissare il, passato e presente, di(oltre 18 milioni di stream da che l'ha cantata durante il processo di selezione dei concorrenti di X Factor 2020, che l'ha vista diventare subito virale), ha per la testa un pensiero diverso, quasi solidale rispetto alla sua Gen Z. «Spero chepossa accompagnare un’di leggerezza e ...

Will cerca il bis dopo il successo di «Estate» e punta su «Bella Uguale» GQ Italia

