Whatsapp, nuove opzioni per le chat: i dettagli del cambiamento (Di martedì 18 maggio 2021) Su Whatsapp sono in arrivo nuove opzioni per ciò che riguarda le chat archiviate: tutti i dettagli del cambiamento L’ultima versione beta per Android di Whatsapp, la 2.21.11.1, al suo interno ha un’interessante novità riguardante l’archivio delle chat. A quanto pare, ci sarebbe una nuova impostazione atta a permette di decidere se si vuole mantenere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Susono in arrivoper ciò che riguarda learchiviate: tutti idelL’ultima versione beta per Android di, la 2.21.11.1, al suo interno ha un’interessante novità riguardante l’archivio delle. A quanto pare, ci sarebbe una nuova impostazione atta a permette di decidere se si vuole mantenere L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

H4RRYBELLS : raga ma perchè solo io non ho le emoji nuove (ho fatto l’aggiornamento sia di ios che di whatsapp-) - GroupM_Italy : Il 15 maggio sono entrate in vigore le nuove regole sulla #privacy di #Whatsapp. Cosa è cambiato? - infoitscienza : WhatsApp, da oggi nuove regole per la privacy: ecco cosa accade se non si aggiorna l'app - UnicaRadio : WhatsApp, le nuove regole per la privacy. Ecco che cosa cambia LEGGI LA NOTIZIA - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] -