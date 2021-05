Wedding e green pass: il fallimento delle associazioni di categoria (Di martedì 18 maggio 2021) “La montagna ha partorito il topolino” scrive Federmep su Facebook. Peccato che a questo “parto” abbiano contribuito anche loro, proponendo la ripartenza del Wedding con l’introduzione del cosiddetto green pass, quello che nel 1943 si chiamava “lascia passare”. Nessun paladino del giusto però, fa similitudini con gli anni bui. Forse perché adesso non conviene parlare di dittatura, ed è un peccato perché una volta tanto potrebbero essere presi sul serio. Si dicono soddisfatti. Politici e rappresentanti del settore, sono soddisfatti dell’annunciata ripartenza dei matrimoni fissata al 15 giugno. Una ripartenza che di fatto non esiste, considerato che per poter festeggiare, gli ospiti dovranno sottoporsi a tampone 48 ore prima del ricevimento oppure essere in grado di attestare di essere guariti dal Covid o essersi ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 18 maggio 2021) “La montagna ha partorito il topolino” scrive Federmep su Facebook. Peccato che a questo “parto” abbiano contribuito anche loro, proponendo la ripartenza delcon l’introduzione del cosiddetto, quello che nel 1943 si chiamava “lasciaare”. Nessun paladino del giusto però, fa similitudini con gli anni bui. Forse perché adesso non conviene parlare di dittatura, ed è un peccato perché una volta tanto potrebbero essere presi sul serio. Si dicono soddisfatti. Politici e rappresentanti del settore, sono soddisfatti dell’annunciata ripartenza dei matrimoni fissata al 15 giugno. Una ripartenza che di fatto non esiste, considerato che per poter festeggiare, gli ospiti dovranno sottoporsi a tampone 48 ore prima del ricevimento oppure essere in grado di attestare di essere guariti dal Covid o essersi ...

