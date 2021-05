Warner e Discovery contro Disney+ e Netflix

(Di martedì 18 maggio 2021)piùuna maxi fusione per battereLa Repubblica, pagina 21, di Giovanni Pons. Una nuova mega operazione travolge il mondo dei media mondiali, la fusione traMedia e. L’aggregazione dei due colossi porterà alla creazione della seconda media company mondiale in termini di fatturato, 41 miliardii 65 miliardi di Disney. E arriva appena tre anni dopo il colossale acquisto da parte di At&t, per 85,4 miliardi di dollari, di Timeche sanciva l’abbattimento delle barriere tra società di comunicazioni società produttrici di contenuti. Quelle nozze non hanno dato i frutti sperati e si ingrana la retromarcia: At&t tornerà a concentrarsi sullo sviluppo della telefonia con la nuova tecnologia 5G, cercando di ridurre ...

