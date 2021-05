Volo dall’India, i test dopo la quarantena: 56 passeggeri negativi, 34 ancora positivi (Di martedì 18 maggio 2021) I tamponi molecolari sui passeggeri del Volo atterrato dall’India il 3 maggio scorso a Orio al Serio e attualmente ospitati in due Covid hotel hanno dato i seguenti esiti: 56 passeggeri sono risultati negativi e pertanto sono stati “liberati”, 34 passeggeri sono risultati debolmente positivi (16) e altri positivi (18). I test sono stati effettuati lunedì a fine quarantena da Ats Bergamo in collaborazione con il Policlinico San Pietro/Gruppo San Donato. Tra i positivi rientrano anche 5 dei 6 passeggeri risultati positivi allo sbarco (che quindi non si sono negativizzati durante il periodo di isolamento obbligatorio) e dovranno ripetere il tampone a ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) I tamponi molecolari suidelatterratoil 3 maggio scorso a Orio al Serio e attualmente ospitati in due Covid hotel hanno dato i seguenti esiti: 56sono risultatie pertanto sono stati “liberati”, 34sono risultati debolmente(16) e altri(18). Isono stati effettuati lunedì a fineda Ats Bergamo in collaborazione con il Policlinico San Pietro/Gruppo San Donato. Tra irientrano anche 5 dei 6risultatiallo sbarco (che quindi non si sonozzati durante il periodo di isolamento obbligatorio) e dovranno ripetere il tampone a ...

