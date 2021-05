Volo dall' India a Orio al Serio | 34 passeggeri positivi 10 giorni dopo lo sbarco

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono passati 15dal loro arrivo aal. E sono ancoraal Covid. Si tratta di 34che erano stati ospitati in due Covid hotel per trascorrere il periodo ...

Del totale dei passeggeri, dopo il tampone di controllo fatto a dieci giorni'inizio dell'isolamento, 66 sono risultati negativi e sono stati "liberati", ben 34 sono ancora positivi, di cui 16 ...Ora i test positivi verranno inviati all'ospedale Sacco di Milano per il sequenziamento e l'individuazione della variante ...