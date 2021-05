“Vogliamo creare una rete di prossimità per stare vicino alle persone disabili e alle loro famiglie”. I primi 4 mesi del Centro Famiglie+ (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovi servizi offerti gratuitamente per aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie, come ad esempio il rinnovo dell’invalidità, i sostegni psicologici per i minori, un aiuto per affrontare l’inserimento lavorativo, oltre che le terapie ospedaliere, l’avvio di percorsi extrascolastici e corsi di formazione e consulenze. Sono tante e differenti le richieste di aiuto arrivate in questi primi quattro mesi di operatività del Centro famiglie+, il progetto di supporto di Fondazione Mantovani Castorina (FMC) attivato grazie all’aiuto di Fondazione Comunità Milano. Lo si vuole fare affrontando la disabilità in modo innovativo e integrato, impegnandosi con diverse figure professionali a creare un cambiamento culturale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovi servizi offerti gratuitamente per aiutare lecontà e le, come ad esempio il rinnovo dell’invalidità, i sostegni psicologici per i minori, un aiuto per affrontare l’inserimento lavorativo, oltre che le terapie ospedaliere, l’avvio di percorsi extrascolastici e corsi di formazione e consulenze. Sono tante e differenti le richieste di aiuto arrivate in questiquattrodi operatività del+, il progetto di supporto di Fondazione Mantovani Castorina (FMC) attivato grazie all’aiuto di Fondazione Comunità Milano. Lo si vuole fare affrontando latà in modo innovativo e integrato, impegnandosi con diverse figure professionali aun cambiamento culturale ...

