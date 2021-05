Vivo X60 Pro 5G: presentato ufficialmente | Prezzo (Di martedì 18 maggio 2021) Vivo lancia l’X60 Pro 5G in Europa. Grazie al sistema fotografico integrato – realizzato in collaborazione con ZEISS – ogni scatto è straordinario Vivo presenta ufficialmente in Europa il suo nuovo smartphone top di gamma Vivo X60 Pro ad un Prezzo competitivo. Entra a far parte della serie Vivo X portando un sistema fotografico innovativo realizzato insieme a ZEISS, che consente agli utenti di scattare foto e video di livello professionale con il proprio smartphone. Il sistema fotografico assicura nitidezza e chiarezza delle immagini ai dispositivi Vivo e soddisfa gli standard di qualità di ZEISS. L’X60 Pro è il primo smartphone lanciato grazie alla partnership strategica fra le due aziende, annunciata lo scorso dicembre. Fotografia da smartphone ridefinita e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 maggio 2021)lancia l’X60 Pro 5G in Europa. Grazie al sistema fotografico integrato – realizzato in collaborazione con ZEISS – ogni scatto è straordinariopresentain Europa il suo nuovo smartphone top di gammaX60 Pro ad uncompetitivo. Entra a far parte della serieX portando un sistema fotografico innovativo realizzato insieme a ZEISS, che consente agli utenti di scattare foto e video di livello professionale con il proprio smartphone. Il sistema fotografico assicura nitidezza e chiarezza delle immagini ai dispositivie soddisfa gli standard di qualità di ZEISS. L’X60 Pro è il primo smartphone lanciato grazie alla partnership strategica fra le due aziende, annunciata lo scorso dicembre. Fotografia da smartphone ridefinita e ...

