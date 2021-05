Vitalizio a Formigoni, secondo round al Senato: tocca alla “Commissione di Garanzia”, che è sempre in mano a Lega e Forza Italia (Di martedì 18 maggio 2021) Formigoni torna a sperare. Nel tardo pomeriggio si riunisce la Commissione di Garanzia del Senato per decidere sul Vitalizio da restituire al Celeste. È il secondo round della vicenda dopo la vittoria in primo grado, grazie alla sentenza della Contenziosa del Senato che ha dichiarato nulla la delibera Grasso del 2016 con cui Palazzo Madama aveva sospeso l’assegno previdenziale agli ex Senatori condannati. Ad occuparsi del caso è la Commissione che decide sui ricorsi presentati contro le decisioni della Contenziosa. In pratica il giudice interno di secondo grado. A innescare il procedimento è stato il ricorso dell’amministrazione di Palazzo Madama ma l’epilogo potrebbe essere lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)torna a sperare. Nel tardo pomeriggio si riunisce ladidelper decidere sulda restituire al Celeste. È ildella vicenda dopo la vittoria in primo grado, graziesentenza della Contenziosa delche ha dichiarato nulla la delibera Grasso del 2016 con cui Palazzo Madama aveva sospeso l’assegno previdenziale agli exri condannati. Ad occuparsi del caso è lache decide sui ricorsi presentati contro le decisioni della Contenziosa. In pratica il giudice interno digrado. A innescare il procedimento è stato il ricorso dell’amministrazione di Palazzo Madama ma l’epilogo potrebbe essere lo ...

