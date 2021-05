Vitalizi: M5s, 'nuovo schiaffo a cittadini, Lega e FI se ne assumono la responsabilità' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Il condannato per corruzione Formigoni riprende il Vitalizio, e con lui gli altri ex senatori riconosciuti colpevoli di gravi reati. Dal Senato arriva un nuovo schiaffo ai cittadini italiani: la Lega e Forza Italia se ne assumono la responsabilità di fronte al Paese". Lo affermano gli esponenti del MoVimento 5 Stelle Paola Taverna, vice presidente del Senato, Laura Bottici, questore di Palazzo Madama e Gianluca Perilli. "Il Consiglio di Garanzia, in cui non siede il M5S dopo il tradimento di un nostro ex senatore, ha deciso di respingere il ricorso avanzato dall'amministrazione di Palazzo Madama contro la sentenza di primo grado con la quale la commissione Contenziosa aveva annullato la delibera Grasso del 2015", spiegano gli esponenti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Il condannato per corruzione Formigoni riprende ilo, e con lui gli altri ex senatori riconosciuti colpevoli di gravi reati. Dal Senato arriva unaiitaliani: lae Forza Italia se neladi fronte al Paese". Lo affermano gli esponenti del MoVimento 5 Stelle Paola Taverna, vice presidente del Senato, Laura Bottici, questore di Palazzo Madama e Gianluca Perilli. "Il Consiglio di Garanzia, in cui non siede il M5S dopo il tradimento di un nostro ex senatore, ha deciso di respingere il ricorso avanzato dall'amministrazione di Palazzo Madama contro la sentenza di primo grado con la quale la commissione Contenziosa aveva annullato la delibera Grasso del 2015", spiegano gli esponenti del ...

