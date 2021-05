Vitalizi | Crimi | “Lega e Fi blindano Formigoni | ennesimo schiaffo al Paese”

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 maggio 2021) “Questa sera il Consiglio di Garanzia del Senato ha confermato la restituzione delo a Roberto. L’ex presidente della Regione Lombardia può ringraziare lae Forza Italia che, ancora una volta, sono stati determinanti per corrergli in soccorso e blindarlo”. Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito. “Dal Senato stasera arriva un altroalreale, l’inaccettabile atto di arroganza da parte di chi si considera al di sopra dei cittadini. Stanno prendendo a picconate il principio di uguaglianza ma il Movimento risponderà, ancora una volta. Noi ci metteremo la faccia che loro non hanno”. L'articolo proviene da Italia Sera.