VIDEO Federer-Andujar 4-6, 6-4, 4-6: highlights e sintesi. Il Maesto sconfitto al ritorno in campo (Di martedì 18 maggio 2021) Roger Federer è stato sconfitto da Pablo Andujar al primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra. Incredibile scivolone del fuoriclasse svizzero, annichilito dall’iberico nel torneo di casa: 4-6, 6-4, 4-6 ed eliminazione precoce al suo grande rientro in campo dopo due mesi di stop. Il fenomeno elvetico non giocava una partita sulla terra rossa dalla semifinale del Roland Garros 2019, dunque sono passati ormai due anni. Dopo aver perso il primo set, il ribattezzato Maestro aveva alzato il ritmo nella seconda frazione e si era portato in vantaggio anche nel terzo parziale, ma poi ha subito un controbreak e non è più riuscito a rialzarsi, dicendo addio alle possibilità di proseguire la propria avventura in questa kermesse. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Rogerè statoda Pabloal primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra. Incredibile scivolone del fuoriclasse svizzero, annichilito dall’iberico nel torneo di casa: 4-6, 6-4, 4-6 ed eliminazione precoce al suo grande rientro indopo due mesi di stop. Il fenomeno elvetico non giocava una partita sulla terra rossa dalla semifinale del Roland Garros 2019, dunque sono passati ormai due anni. Dopo aver perso il primo set, il ribattezzato Maestro aveva alzato il ritmo nella seconda frazione e si era portato in vantaggio anche nel terzo parziale, ma poi ha subito un controbreak e non è più riuscito a rialzarsi, dicendo addio alle possibilità di proseguire la propria avventura in questa kermesse. Di seguito ilcon glie la...

