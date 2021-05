Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 20:30 (Di martedì 18 maggio 2021) Viabilità 2021 18 MAGGIO ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA TRA RIANO E CASTELNUOPVO DI PORTO DIREZIONE CIVITACASTELLANA SI RALLENTA SU VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E AEROPORTO DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SI STA IN CODA SU VIA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE OLGIATA SULL’A24 Roma TERAMO CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA NELLE DUE DIREZIONI IN FASCIA 22-6 FINO AL 22 MAGGIO PER CONSETIRE LO SVOLGIMENTO DIE LAVORI TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)18 MAGGIO ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA TRA RIANO E CASTELNUOPVO DI PORTO DIREZIONE CIVITACASTELLANA SI RALLENTA SU VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E AEROPORTO DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SI STA IN CODA SU VIA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE OLGIATA SULL’A24TERAMO CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA NELLE DUE DIREZIONI IN FASCIA 22-6 FINO AL 22 MAGGIO PER CONSETIRE LO SVOLGIMENTO DIE LAVORI TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL ...

