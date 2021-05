Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021)18 MAGGIOORE 08.35 – ERICA TERENZI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLASULLA COLOMBO FILA TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI GROTTAROSSA. ANCORA DISAGI SUL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. CI SPOSTIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E TRA TOR CERVARA E IL GRA IN USCITA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO B A CAUSA DEI UN GUASTO TECNICO A REBIBBIA. SEMPRE ATTIVE LE LINEE S; ...