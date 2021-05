Vi ricordate la prima Livia di Montalbano? Che fine ha fatto e dove vive (Di martedì 18 maggio 2021) L’attrice Katharina Bohm ha interpretato Livia nel commissario Montalbano. dove vive e cosa fa oggi Per otto stagioni abbiamo sperato, ogni volta che arrivava da Genova, che Salvo non fosse troppo impegnato a risolvere qualche caso e potesse stare un po’ di tempo con lei. Abbiamo apprezzato il suo modo di fare così nordico, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 18 maggio 2021) L’attrice Katharina Bohm ha interpretatonel commissarioe cosa fa oggi Per otto stagioni abbiamo sperato, ogni volta che arrivava da Genova, che Salvo non fosse troppo impegnato a risolvere qualche caso e potesse stare un po’ di tempo con lei. Abbiamo apprezzato il suo modo di fare così nordico, ma L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

E4SI3R : Basta insultare eleonour, dandole della dog sitter e prendendola per il culo, sono la prima a cui non piace per att… - nickdimerda : ma voi la vita prima del covid ve la ricordate? - 74Ferlini : A sentire i vostri ospiti sembra che sia già tutto aperto....magari ricordate che non è proprio cosi/ ah e le scuol… - MirianaMirio : @emme1963 @mik__ka Comunque, non mi aspetto un giocatore... ecco, la storia dello sponsor mi sembra più credibile.… - pepo1913 : RT @EleonoraCamilli: Vi ricordate la riforma dei decreti Salvini? Bene, a oggi è lettera morta: migliaia di persone in un limbo giuridico… -