Verde: “Stagione da incorniciare. Futuro? Con la salvezza sono dello Spezia. Poi si vedrà” (Di martedì 18 maggio 2021) Daniele Verde, calciatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Queste le sue parole: “Spezia? È stata una Stagione importante: per come eravamo partiti, credevo ci saremmo salvati con largo anticipo, ma la Serie A è il campionato più difficile e, dunque, è stato un grande risultato esserci salvati con una giornata di anticipo. Grazie a mister Italiano siamo riusciti a sfatare il mito che le squadre cosiddette piccole non possano mostrare un bel calcio. Futuro? “Per ora sono ufficialmente un calciatore dello Spezia: con la salvezza è scattato il riscatto automatico, poi si vedrà in Futuro. sono molto ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Daniele, calciatore, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Queste le sue parole: “? È stata unaimportante: per come eravamo partiti, credevo ci saremmo salvati con largo anticipo, ma la Serie A è il campionato più difficile e, dunque, è stato un grande risultato esserci salvati con una giornata di anticipo. Grazie a mister Italiano siamo riusciti a sfatare il mito che le squadre cosiddette piccole non possano mostrare un bel calcio.? “Per oraufficialmente un calciatore: con laè scattato il riscatto automatico, poi siinmolto ...

