Vaccino Reithera, Ippolito (Spallanzani): "Lo stop della Corte dei conti è una sconfitta. Gli altri paesi hanno investito miliardi. L'Italia inadatta a qualunque attività che richieda uno sforzo di sistema" (Di martedì 18 maggio 2021) Quanto sia importante l'autonomia vaccinale L'Italia, come il resto del mondo, lo ha imparato all'inizio di questo anno quando alcuni paesi prima degli altri – Stati Uniti e Gran Bretagna in primis – hanno cominciato a immunizzare i loro cittadini e quando le case farmaceutiche hanno iniziato a tagliare dosi finite in paesi in grado di pagare di più o di stringere accordi più velocemente dell'Ue. E così la prospettiva di uno o più vaccini italiani e l'impegno del governo precedente e quello attuale ancora di più a investire, finanziare e supportare l'industria farmaceutica per poter produrre i composti sviluppati in Italia e/o quelli degli altri, ha fatto pensare che anche da una crisi così grande e dolorosa costata a oggi 3 milioni e 390mila morti di cui oltre 124mila ...

