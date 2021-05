Vaccino Covid: il 96% dei britannici ha sviluppato anticorpi dopo prima dose (Di martedì 18 maggio 2021) Uno studio britannico ha dimostrato che il 96,42% delle persone prese in esame a cui è stata iniettata la prima dose di Vaccino, ha sviluppato anticorpi contro il Covid. La risposta immunitaria è diventata praticamente del 100% dopo che è stata somministrata anche la seconda dose. A rivelare questi dati è stato il Guardian che ha riportato quanto scoperto dai ricercatori dello University College London. Vaccino Covid: anticorpi sviluppati dopo la prima dose nel 96% dei britannici Il quotidiano inglese Guardian ha ripostato i risultati di uno studio britannico davvero molto importante. Lo studio ha preso in esame 8.517 vaccinati di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 maggio 2021) Uno studio britannico ha dimostrato che il 96,42% delle persone prese in esame a cui è stata iniettata ladi, hacontro il. La risposta immunitaria è diventata praticamente del 100%che è stata somministrata anche la seconda. A rivelare questi dati è stato il Guardian che ha riportato quanto scoperto dai ricercatori dello University College London.sviluppatilanel 96% deiIl quotidiano inglese Guardian ha ripostato i risultati di uno studio britannico davvero molto importante. Lo studio ha preso in esame 8.517 vaccinati di ...

Advertising

robersperanza : Il vaccino Covid deve essere considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti. Lavoreremo con Unicef perché n… - LegaSalvini : IL DIRETTORE DELLO SPALLANZANI #VAIA SBOTTA CON I VIROLOGI CATASTROFISTI: 'SITUAZIONE OTTIMA, A DISPETTO DEI GUFI' - myrtamerlino : A distanza di 5 mesi leggere che c'è ancora gente che ha più paura del #vaccino che del #Covid_19 è grave. Vaccinia… - Lucilla93730473 : @bisagnino Chiedo alla Lega come può essere a favore dell'obbligo vaccinale per i sanitari o per qualunque altra ca… - fisco24_info : Covid, da vaccino vegetale Medicago-Gsk 'dati positivi ad ogni età': In fase 2 riscontrata 'risposta robusta in adu… -