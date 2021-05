Vaccino Covid, Figliuolo: «Ferie estive programmate in base all’appuntamento vaccinale» (Di martedì 18 maggio 2021) «È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell’appuntamento», dice il generale smontando la tesi delle regioni — quelle a vocazione turistica — che in questi giorni hanno tentato una moral suasion sul governo per vedersi ripartite più fiale Leggi su corriere (Di martedì 18 maggio 2021) «È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell’appuntamento», dice il generale smontando la tesi delle regioni — quelle a vocazione turistica — che in questi giorni hanno tentato una moral suasion sul governo per vedersi ripartite più fiale

