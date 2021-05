Vaccino Covid | Figliuolo | “È facile farsi prendere dalla propaganda | ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60 non ne usciamo”

(Di martedì 18 maggio 2021) Emergenza, il Commissariosulla campagna di vaccinazione: “Dobbiamo continuare a vaccinare i fragili”. Il Commissario all’emergenzaha parlato da Firenze facendo il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione. Il Generale inoltre ha rivolto un appello ai Presidenti delle Regioni, invitati a non lasciarsitentazione di fareprima della fine dell’emergenza.ha ricordato che la necessità è quella di mettere ingli60 e i soggetti fragili. Fino a quando non sarà completata questa fase della campagna di vaccinazione, le riaperture non saranno completamente sicure.da Firenze: “Chiedo ai presidenti di Regione di andare ...

14.40 Cts: "Terza doseandrà fatta" Una terza dose dianti -"è assolutamente ragionevole che debba essere fatta, ma non è stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione. Così Locatelli, Cts, in audizione a Commissione ...Un'indagine interna per ricostruire i fatti che hanno portato al caso di sovradosaggio dianti -Pfizer che si è verificato a Livorno, dove una donna di 67 anni ha ricevuto ieri ...Dopo Massa, ancora una volta un errore in Toscana. E proprio nel giorno della visita di Figliuolo e Curcio a Firenze ...Il commissario richiama i presidenti di Regione a procedere con i richiami agli anziani: ancora per 2-3 settimane "dobbiamo tenere la barra dritta" ...