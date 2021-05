Vaccino Covid e trombosi | rari casi prevenibili con nuova terapia precoce

(Di martedì 18 maggio 2021) Idiriscontrati dopo ilanti-posso essere curati. A suggerirlo, in un articolo pubblicato sul Journal of Thrombosis and Haemostasis, gli scienziati dell’Ospedale Generale di Vienna e dell’Università di medicina di Vienna secondo il quale il grave effetto collaterale – che in Italia è stato segnalato in 34 persone vaccinate con Astrazeneca, mentre negli Stati Uniti in 8 immunizzati con Johnson&Johnson – potrebbero essere prevenuti grazie a unaveloce a base di anticoagulanti non eparinici, immunoglobuline ad alto dosaggio e prednisolone. Il team, guidato dallo specialista della coagulazione Paul Knöbl, ha curato con successo una paziente di 62 anni che, a seguito dell’inoculazione di ChAdOx1, ilAstraZeneca, aveva ...

IlPfizer, a circa 3 mesi dalla prima inoculazione, garantisce una risposta immunologica tripla ...recenti sull'efficacia - a lungo o breve termine - del presidio preventivo l'infezione da...Sempre a proposito dei vaccini anti -, commentando la possibilità dei richiami a tre mesi per ilPfizer , sulla base di nuovi dati scientifici attualmente in via di pubblicazione (dai ...Il vaccino non è vicino in farmacia: slitta per la seconda volta consecutiva, infatti, l’avvio delle somministrazioni delle dosi nelle ...I rari casi di trombosi riscontrati dopo il vaccino anti-Covid posso essere curati. A suggerirlo, in un articolo pubblicato sul Journal of Thrombosis and Haemostasis, gli scienziati dell'Ospedale Gene ...