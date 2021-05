Vaccino Covid, da giovedì 20 maggio in Alto Adige vaccinazione aperta per tutti dai 18 anni in su (Di martedì 18 maggio 2021) L'Alto Adige da giovedì apre le vaccinazioni a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su. Una serie di 'serate vax' con Astrazeneca sono in programma in tutta la provincia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) L'daapre le vaccinazioni a tutte le fasce d'età dai 18in su. Una serie di 'serate vax' con Astrazeneca sono in programma in tutta la provincia. L'articolo .

Advertising

robersperanza : Il vaccino Covid deve essere considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti. Lavoreremo con Unicef perché n… - LegaSalvini : IL DIRETTORE DELLO SPALLANZANI #VAIA SBOTTA CON I VIROLOGI CATASTROFISTI: 'SITUAZIONE OTTIMA, A DISPETTO DEI GUFI' - myrtamerlino : A distanza di 5 mesi leggere che c'è ancora gente che ha più paura del #vaccino che del #Covid_19 è grave. Vaccinia… - orizzontescuola : Vaccino Covid, da giovedì 20 maggio in Alto Adige vaccinazione aperta per tutti dai 18 anni in su - Avv_Nike : RT @tankerenemy: ?? 'I vaccini COVID-19 progettati per suscitare anticorpi neutralizzanti possono sensibilizzare i destinatari del vaccino a… -