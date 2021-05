Advertising

CorriereCitta : Vaccino, a Palermo il primo hub vaccinale H24 - ILOVEPACALCIO : #Palermo: da oggi anche la notte sarà possibile fare il vaccino anticovid alla #Fiera - RetweetPalermo : RT @EmmeReports: Covid19, Biagio Conte riceve il vaccino ed invita tutti a farlo - EmmeReports : Covid19, Biagio Conte riceve il vaccino ed invita tutti a farlo - GDS_it : #Palermo, #vaccino a #BiagioConte: 'Fatelo tutti, solo così usciremo dalla pandemia' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Palermo

Il commissario Covid die provincia si è soffermato anche sulle dosi didisponibili: " Di Astrazeneca abbiamo le seconde dosi per tutti. In questo periodo ne stiamo facendo ...... Direttore della UOC di "Malattie Infettive e Tropicali" referente per la sperimentazione di Reitherapresso il Policlinico "Giaccone" di- La fase tre comincia quando saranno chiari ...L’hub della Fiera del Mediterraneo aumenta al massimo i suoi sforzi per dotare la città di un polo vaccinale sempre aperto, giorno e notte. Si tratta del primo hub siciliano a vaccinare h24 e, per qua ...È stato inaugurato quest'oggi un nuovo padiglione per i vaccini alla Fiera del Mediterraneo: esso è il primo hub vaccinale h24 in Italia.