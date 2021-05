Vaccini senza prenotazioni a Napoli, AstraZeneca e Johnson&Johnson per gli over 50: le date (Di martedì 18 maggio 2021) L’Asl Napoli 2 Nord ha organizzato, per oggi martedì 18 e domani mercoledì 19, un open day per la somministrazione del vaccino anti-Covid19. In particolare, questi due giorni saranno dedicate alle persone tra i 50 e i 79 anni, residenti sul territorio di riferimento, le quali potranno presentarsi presso gli hub, senza alcuna prenotazione. Saranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 maggio 2021) L’Asl2 Nord ha organizzato, per oggi martedì 18 e domani mercoledì 19, un open day per la somministrazione del vaccino anti-Covid19. In particolare, questi due giorni saranno dedicate alle persone tra i 50 e i 79 anni, residenti sul territorio di riferimento, le quali potranno presentarsi presso gli hub,alcuna prenotazione. Saranno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

LauraGaravini : Tutto sta cambiando. E in meglio. Dai #vaccini. Alle #riaperture. Alle misure per lavoro femminile. Famiglie. Giova… - ladyonorato : Ma su quale base #Sileri afferma che potremo levarci la mascherina all’aperto solo DOPO aver vaccinato metà Paese?… - borghi_claudio : Cara community, oggi (senza mettervi a conoscenza retwittando le risposte) ho provato a discutere con i contrari ai… - boca_luigi : RT @valy_s: #Covid19 Il #coprifuoco spostato di 1h alle 23 FINO AL 21 GIUGNO È INACCETTABILE. E la deroga per la Finale della Coppa Italia… - filippocorvi : @juvemyheart I coronavirus si trasmettono tutti x via aerea,vorrei leggere quali studi la escludono. La Spike è il… -