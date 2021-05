Vaccini, nuovo caso di sovradosaggio: somministrati a Livorno 4 Pfizer a una 67enne (Di martedì 18 maggio 2021) Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer in Toscana, con quattro dosi somministrate invece di una. È quanto si è verificato ieri nel centro vaccinale Modigliani Forum di Livorno. A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, una donna di 67 anni. Secondo quanto riferito dalla Azienda sanitaria locale, la donna sarebbe in buone condizioni di salute. Solo pochi giorni fa, il 9 maggio, si era verificato un caso analogo a Massa, allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di Pfizer. La donna, spiega l’azienda,”ha ricevuto 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4 dosi di vaccino”, dice Laura Brizzi, responsabile della Zona-Distretto livornese. Il fatto nel pomeriggio del 17 ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) Undidi vaccinoin Toscana, con quattro dosi somministrate invece di una. È quanto si è verificato ieri nel centro vaccinale Modigliani Forum di. A ricevere il, come spiegano dalla Asl, una donna di 67 anni. Secondo quanto riferito dalla Azienda sanitaria locale, la donna sarebbe in buone condizioni di salute. Solo pochi giorni fa, il 9 maggio, si era verificato unanalogo a Massa, allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di. La donna, spiega l’azienda,”ha ricevuto 0,30 ml di vaccinointeramente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4 dosi di vaccino”, dice Laura Brizzi, responsabile della Zona-Distretto livornese. Il fatto nel pomeriggio del 17 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid - gius_saffioti : Veramente interessante il nuovo grafico introdotto sul Lab24 del @sole24ore sull’impatto reale dei vaccini sul nume… - GraceDama : Ma sono rincoglioniti? - Idart87 : Non solo i raid israeliani: a #Gaza è in corso una nuova ondata di Covid-19, mancano i test diagnostici e i vaccini… - diVirgilioA : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid -