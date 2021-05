Vaccini, Locatelli: “Terza dose andrà fatta”. Ecco quando (Di martedì 18 maggio 2021) Una Terza dose di vaccino anti-Covid “è assolutamente ragionevole che debba essere fatta, ma non è completamente stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione. La spiegazione è che i tempi di osservazione dei soggetti immunizzati sono ancora limitati. E’ ragionevole pensare che si vada dai 10 mesi in su, cioè per 10 mesi dovrebbe mantenersi la capacità protettiva dei soggetti vaccinati, ma è anche possibile che questo intervallo temporale venga prolungato”. Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), nel suo intervento in audizione presso la 12esima Commissione Igiene e Sanità del Senato sulle modalità di somministrazione dei Vaccini anti-Covid a mRna. Parlando delle ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Unadi vaccino anti-Covid “è assolutamente ragionevole che debba essere, ma non è completamente stimabiledovrà essere raccomandata la somministrazione. La spiegazione è che i tempi di osservazione dei soggetti immunizzati sono ancora limitati. E’ ragionevole pensare che si vada dai 10 mesi in su, cioè per 10 mesi dovrebbe mantenersi la capacità protettiva dei soggetti vaccinati, ma è anche possibile che questo intervallo temporale venga prolungato”. Lo ha affermato Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), nel suo intervento in audizione presso la 12esima Commissione Igiene e Sanità del Senato sulle modalità di somministrazione deianti-Covid a mRna. Parlando delle ...

Advertising

chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - infoitinterno : Vaccini, Locatelli: Terza dose ragionevolente andrà fatta, non stimabile quando - infoiteconomia : Vaccini, Locatelli: Seconda dose a 42 giorni non ne inficia l’efficacia - SFregolent : In commissione per le audizioni sulle modalità di somministrazione dei vaccini anti Covid a m-RNA con il Dott. Nic… - liberenotizie : Vaccini, Locatelli: 'Terza dose andrà fatta'. Ecco quando. Adnkronos - ultimora -