Vaccini: Lazio, da luglio otto hub per vaccinare i giovani (Di martedì 18 maggio 2021) "otto hub a disposizione dei giovani a partire da luglio e senza fasce d'età: l'obiettivo è quello di estendere il successo dell'open day e immunizzare in maniera rapida e sicura i ragazzi e le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) "hub a disposizione deia partire dae senza fasce d'età: l'obiettivo è quello di estendere il successo dell'open day e immunizzare in maniera rapida e sicura i ragazzi e le ...

Advertising

nzingaretti : Oggi nel Lazio diminuiscono i nuovi casi #Covid19. Diminuisce il numero delle terapie intensive occupate, dei ricov… - GiaPettinelli : Vaccini: Lazio, da luglio otto hub per vaccinare i giovani - Cronaca - ANSA - fisco24_info : Vaccini: Lazio, da luglio otto hub per vaccinare i giovani: Senza fasce d'età, per far trascorrere le vacanze in se… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Vaccini: Lazio, da luglio otto hub per vaccinare i giovani: (ANSA) - ROMA, 18 MAG - 'Otto hub a di… - ansa_lazio : Vaccini: Lazio, da luglio otto hub per vaccinare i giovani -