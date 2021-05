Vaccini Italia, nuovo caso: 4 dosi Pfizer a donna di 67 anni (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino anti Covid, dopo la studentessa di Massa, si è verificato sempre in Toscana, a Livorno. Una donna di 67 anni, come spiegato durante un punto stampa che si è tenuto all'Hub vaccinale PalaModì, "ha ricevuto 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4 dosi di vaccino", ha spiegato Laura Brizzi, responsabile della Zona-Distretto livornese. E' successo ieri pomeriggio. "La signora - ha spiegato Brizzi - è stata subito presa in carico dalla struttura e dal referente medico e infermieristico, è stata tenuta in osservazione per un'ora e non ha avuto particolari malori. Ma tanto spavento, che ha determinato un pochino di ansia. Abbiamo suggerito alla signora di fare degli accertamenti, se lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Undi sovradosaggio di vaccino anti Covid, dopo la studentessa di Massa, si è verificato sempre in Toscana, a Livorno. Unadi 67, come spiegato durante un punto stampa che si è tenuto all'Hub vaccinale PalaModì, "ha ricevuto 0,30 ml di vaccinointeramente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4di vaccino", ha spiegato Laura Brizzi, responsabile della Zona-Distretto livornese. E' successo ieri pomeriggio. "La signora - ha spiegato Brizzi - è stata subito presa in carico dalla struttura e dal referente medico e infermieristico, è stata tenuta in osservazione per un'ora e non ha avuto particolari malori. Ma tanto spavento, che ha determinato un pochino di ansia. Abbiamo suggerito alla signora di fare degli accertamenti, se lo ...

