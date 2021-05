Vaccini Italia, nuovo caso: 4 dosi Pfizer a donna di 67 anni. Mistero sulle condizioni dell'altra giovane (Di martedì 18 maggio 2021) Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino anti Covid , dopo la studentessa di Massa, si è verificato sempre in Toscana, a Livorno. Una donna di 67 anni , come spiegato durante un punto stampa che si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Undi sovradosaggio di vaccino anti Covid , dopo la studentessa di Massa, si è verificato sempre in Toscana, a Livorno. Unadi 67, come spiegato durante un punto stampa che si è ...

