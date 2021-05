Vaccini Italia, Costa: “Verso 1 milione di dosi al giorno a giugno” (Di martedì 18 maggio 2021) “A giugno ci sarà una svolta per la campagna vaccinale” contro Covid-19: “Abbiamo una struttura sul territorio ben organizzata, quindi possiamo superare l’obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno. Se non arriviamo al milione, ci mancherà poco”. E’ quanto prospettato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. Costa ribadisce poi la previsione che “con i ritmi con i quali stiamo vaccinando ora, ad agosto possiamo iniziare a valutare l’ipotesi di togliere le mascherine all’aperto e quindi segnare così un vero ritorno alla normalità, ovviamente sempre con le dovute precauzioni”. Quanto alle misure annunciate ieri dal Governo, fra allentamenti delle misure anti-contagio, calendario riaperture e revisione dei parametri di valutazione del ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) “Aci sarà una svolta per la campagna vaccinale” contro Covid-19: “Abbiamo una struttura sul territorio ben organizzata, quindi possiamo superare l’obiettivo delle 500mila vaccinazioni al. Se non arriviamo al, ci mancherà poco”. E’ quanto prospettato dal sottosegretario alla Salute Andrea, intervenuto a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.ribadisce poi la previsione che “con i ritmi con i quali stiamo vaccinando ora, ad agosto possiamo iniziare a valutare l’ipotesi di togliere le mascherine all’aperto e quindi segnare così un vero ritorno alla normalità, ovviamente sempre con le dovute precauzioni”. Quanto alle misure annunciate ieri dal Governo, fra allentamenti delle misure anti-contagio, calendario riaperture e revisione dei parametri di valutazione del ...

