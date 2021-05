Vaccini, Figliuolo alle Regioni: 'Avanti con over 60 e fragili. Prima i richiami, poi la propaganda' (Di martedì 18 maggio 2021) Prima a 60enni e fragili, e poi ai più giovani. Il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus , oggi a , ha voluto così 'bacchettare' i presidenti di Regione: 'Dobbiamo continuare a vaccinare ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021)a 60enni e, e poi ai più giovani. Il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus , oggi a , ha voluto così 'bacchettare' i presidenti di Regione: 'Dobbiamo continuare a vaccinare ...

Advertising

repubblica : Vaccini, Figliuolo alle Regioni: 'Basta polemiche e propaganda. Avanti con over 60 e fragili o non ne usciamo più' - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo: 'Avanti con over 60 e fragili, stop polemiche' #coronavirus - La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio al Commissario #Figliuolo: 'E' imbarazzante, ad ogni suo annuncio non è… - LIDAMUGNAI : RT @toscananotizie: Il generale Francesco Paolo Figliuolo, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, il presidente della @regioneto… - alessdm57 : RT @Ettore_Rosato: Si riparte! Programmate #riaperture come avevamo chiesto per dare certezze a cittadini e imprese. Ora lavoriamo per anti… -