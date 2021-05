Vaccini Campania, da oggi scattano le prenotazioni anche per gli over 40 (Di martedì 18 maggio 2021) Parte la prenotazione per i Vaccini anti-Covid19 anche per gli over 40. Sulla piattaforma regionale, da oggi, sarà possibile effettuare la registrazione ai nati dal 1981. Intanto tantissime le adesioni per la fascia d’età 45-49 anni. Vaccino Campania, da oggi possono prenotare anche gli over 40 La piattaforma regionale online, da mezzanotte, dà la possibilità L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 maggio 2021) Parte la prenotazione per ianti-Covid19per gli40. Sulla piattaforma regionale, da, sarà possibile effettuare la registrazione ai nati dal 1981. Intanto tantissime le adesioni per la fascia d’età 45-49 anni. Vaccino, dapossono prenotaregli40 La piattaforma regionale online, da mezzanotte, dà la possibilità L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Campania Vaccino over 40: quali regioni sono partite ... previa prenotazione, da effettuarsi al seguente link: http://prenota.aspbasilicata.it/vaccini. ... Campania Aperta dal 15 maggio , in Campania, la piattaforma per le vaccinazioni per la fascia d'età dei ...

Open day, giornata a porte aperte per il vaccino: dove si può fare A Caserta , in Campania, l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha deciso di lanciare anche un ... In Sicilia sono pronti a nuovi open day, ma fatto solo con vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Se ...

Vaccini Campania, ora tocca agli over 45 ma la seconda dose è più lenta La Repubblica Vaccini Campania over 40, quando inizia: oggi le prime dosi, pronte tremila somministrazioni Il V-day degli over 45enni napoletani, comincia oggi dopo il boom di prenotazioni che ha superato i 77mila registrati in Campania. Da questa mattina, i cittadini compresi nella fascia di ...

La corsa al vaccino degli over 45 Boom di prenotazioni in Irpinia per la fascia compresa tra i 44 e 49 anni. Una vera e propria corsa al vaccino. Le adesioni in tre giorni sono state 23.863. In tutta la Regione invece sono 74.113 i ci ...

