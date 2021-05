Vaccini al mare, il piano per l’estate 2021 nel Lazio: ecco come funziona (Di martedì 18 maggio 2021) Vaccini anche al mare e quando si è in vacanza. E’ questo il piano che starebbe mettendo a punto la Regione Lazio, con il solo scopo di non sprecare le dosi e accelerare la campagna di vaccinazione. Dopo il successo degli Open Day, dalla Pisana c’è l’intenzione di estendere questa modalità anche ai centri vaccinali che dovrebbero essere allestiti sul litorale. Leggi anche: Vaccino Pfizer, con la seconda dose a 12 settimane protegge 3 volte di più dal Covid Vaccini al mare: il piano della Regione Lazio L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, come spiega il Messaggero, sulla base del successo raggiunto con l’Open Day della scorsa settimana (20.000 vaccinazioni in due giorni), starebbe mettendo a punto un piano per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021)anche ale quando si è in vacanza. E’ questo ilche starebbe mettendo a punto la Regione, con il solo scopo di non sprecare le dosi e accelerare la campagna di vaccinazione. Dopo il successo degli Open Day, dalla Pisana c’è l’intenzione di estendere questa modalità anche ai centri vaccinali che dovrebbero essere allestiti sul litorale. Leggi anche: Vaccino Pfizer, con la seconda dose a 12 settimane protegge 3 volte di più dal Covidal: ildella RegioneL’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato,spiega il Messaggero, sulla base del successo raggiunto con l’Open Day della scorsa settimana (20.000 vaccinazioni in due giorni), starebbe mettendo a punto unper ...

