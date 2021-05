Vaccinazioni 40-49 anni: nel secondo giorno 5.043 prenotazioni (Di martedì 18 maggio 2021) Alle 17.30 di martedì, seconda giornata di apertura delle agende vaccinali anche ai cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni, le richieste di sottoporsi al vaccino antiCovid compiute da chi appartiene a tale fascia della popolazione sono state 5.043. Di queste, 1.645 riguardano il territorio dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, 2.060 dell’Asufc e 1.338 di Asugi. A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Sempre alle 17.30 di oggi, le adesioni totali alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia (comprese quindi quelle della fascia 40-49 anni) sono complessivamente pari a 10.347, la maggior parte delle quali avvenute rivolgendosi alle farmacie abilitate (6.487). Nel dettaglio dei numeri legati alle prenotazioni, 3.535 hanno riguardato coloro che hanno ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 maggio 2021) Alle 17.30 di martedì, seconda giornata di apertura delle agende vaccinali anche ai cittadini di età compresa tra i 40 e i 49, le richieste di sottoporsi al vaccino antiCovid compiute da chi appartiene a tale fascia della popolazione sono state 5.043. Di queste, 1.645 riguardano il territorio dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, 2.060 dell’Asufc e 1.338 di Asugi. A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Sempre alle 17.30 di oggi, le adesioni totali alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia (comprese quindi quelle della fascia 40-49) sono complessivamente pari a 10.347, la maggior parte delle quali avvenute rivolgendosi alle farmacie abilitate (6.487). Nel dettaglio dei numeri legati alle, 3.535 hanno riguardato coloro che hanno ...

