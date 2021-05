USA, Yellen: investimenti e proposte fiscali Biden aumenteranno redditività delle società (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – “Siamo fiduciosi che gli investimenti e le proposte fiscali nel Piano per l’occupazione, presi come un pacchetto, aumenteranno la redditività netta delle nostre società e miglioreranno la loro competitività globale. Ci auguriamo che i leader aziendali la vedano in questo modo e sosterranno il Piano per il lavoro”. È quanto detto dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, in un discorso al forum sulla ripresa organizzato dalla U.S. Chamber of Commerce. “Gli investimenti pubblici non solo creano buoni posti di lavoro, ma aumentano anche il valore delle nostre risorse esistenti – ha spiegato – Il piano per il lavoro propone una gamma di investimenti pubblici che aumentano la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – “Siamo fiduciosi che glie lenel Piano per l’occupazione, presi come un pacchetto,lanettanostree miglioreranno la loro competitività globale. Ci auguriamo che i leader aziendali la vedano in questo modo e sosterranno il Piano per il lavoro”. È quanto detto dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet, in un discorso al forum sulla ripresa organizzato dalla U.S. Chamber of Commerce. “Glipubblici non solo creano buoni posti di lavoro, ma aumentano anche il valorenostre risorse esistenti – ha spiegato – Il piano per il lavoro propone una gamma dipubblici che aumentano la ...

