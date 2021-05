Usa, Biden lancia la rivoluzione fiscale (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente americano Joe Biden ha annunciato che il nuovo sistema di rimborsi fiscali per le famiglie della classe redditi medio-bassi prevede che “coloro che hanno figli sotto i sei anni possano ottenere fino a 300 dollari per ogni figlio e fino a 250 dollari per figli sotto i 18 anni”. Il nuovo schema “con accrediti diretti in conto corrente” sarà operativo “dal 15 luglio”, ha aggiunto Biden. “Oggi presentate le dichiarazioni per le tasse, sappiate che oggi arriveranno i vostri rimborsi. L’aiuto è qui“, ha detto. L’intervento che dovrebbe raggiungere circa 39 milioni di famiglie punta – insieme ad una serie di misure – a traghettare fuori dalla condizione di povertà oltre 5 milioni di bambini, circa la metà del totale di giovanissimi americani in quella situazione. Biden suona la carica anche sul fronte della lotta ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente americano Joeha annunciato che il nuovo sistema di rimborsi fiscali per le famiglie della classe redditi medio-bassi prevede che “coloro che hanno figli sotto i sei anni possano ottenere fino a 300 dollari per ogni figlio e fino a 250 dollari per figli sotto i 18 anni”. Il nuovo schema “con accrediti diretti in conto corrente” sarà operativo “dal 15 luglio”, ha aggiunto. “Oggi presentate le dichiarazioni per le tasse, sappiate che oggi arriveranno i vostri rimborsi. L’aiuto è qui“, ha detto. L’intervento che dovrebbe raggiungere circa 39 milioni di famiglie punta – insieme ad una serie di misure – a traghettare fuori dalla condizione di povertà oltre 5 milioni di bambini, circa la metà del totale di giovanissimi americani in quella situazione.suona la carica anche sul fronte della lotta ...

