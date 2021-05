Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: in studio credono a Riccardo, Elisabetta piange (Di martedì 18 maggio 2021) Le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 18 maggio, di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di Riccardo e Roberta. La scorsa messa in onda si è conclusa con il cavaliere che ha smascherato la sua ex ed ha ammesso di essersi messo d’accordo con lei per rimanere ancora un po’ in L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 18 maggio 2021) Ledelladi, martedì 18 maggio, dirivelano che si continuerà a parlare die Roberta. La scorsa messa in onda si è conclusa con il cavaliere che ha smascherato la sua ex ed ha ammesso di essersi messo d’accordo con lei per rimanere ancora un po’ in L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - PieroPelu : Quella tra Israele e la Palestina non è una guerra, perché le guerre si combattono tra eserciti ad armi più o meno… - isaby78 : RT @Pontifex_it: A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservare e ren… - A1Palmero : RT @Prometeo_00: Un rapporto d'amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d'amore. E in una carezza, in un abbraccio, in… -