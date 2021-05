Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio: Riccardo e Armando si picchiano? (Di martedì 18 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio: shock nel programma, perché sembra che Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato si spingeranno quasi a picchiarsi! In studio ci saranno anche Roberta Di Padua e Ida Platano. Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio: furiosa lite tra Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato Dopo le ultime accuse di Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato, perché il primo ha raccontato che la sua ex Roberta Di Padua gli avrebbe riferito che il secondo avrebbe criticato aspramente la redazione, l’atmosfera non migliorerà affatto, anzi! Il tarantino reitererà le accuse al napoletano e i due arriveranno al punto di menare le mani! In ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 18 maggio 2021)18: shock nel programma, perché sembra cheGuarnieri edIncarnato si spingeranno quasi a picchiarsi! In studio ci saranno anche Roberta Di Padua e Ida Platano.18: furiosa lite traGuarnieri edIncarnato Dopo le ultime accuse diGuarnieri adIncarnato, perché il primo ha raccontato che la sua ex Roberta Di Padua gli avrebbe riferito che il secondo avrebbe criticato aspramente la redazione, l’atmosfera non migliorerà affatto, anzi! Il tarantino reitererà le accuse al napoletano e i due arriveranno al punto di menare le mani! In ...

