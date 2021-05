Uomini e donne anticipazioni 18 maggio: Armando e Riccardo sfiorano la rissa (Di martedì 18 maggio 2021) Nella puntata di oggi di Uomini e donne al centro dello studio troveremo ancora Riccardo e Roberta, alle prese con Armando Le anticipazioni relative alla puntata di oggi di Uomini e donne del 18 maggio, rivelano clamorose novità. Si continuerà a parlare di Armando Incarnato, Riccardo Guarnienri e Roberta e tra i due cavalieri possiamo confermare si sfiorerà la rissa. I toni si accenderanno particolarmente tanto da far intervenire altre persone. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e donne ... Leggi su formatonews (Di martedì 18 maggio 2021) Nella puntata di oggi dial centro dello studio troveremo ancorae Roberta, alle prese conLerelative alla puntata di oggi didel 18, rivelano clamorose novità. Si continuerà a parlare diIncarnato,Guarnienri e Roberta e tra i due cavalieri possiamo confermare si sfiorerà la. I toni si accenderanno particolarmente tanto da far intervenire altre persone. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

