Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio 2021: oggi il faccia a faccia tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi sta per concludersi ma per oggi l'appuntamento è sempre alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo insieme, grazie alle anticipazioni del Vicolo delle News, quello che vedremo oggi in tv!

Uomini e Donne: la rissa tra Riccardo e Armando

Tante sorprese per la puntata di oggi dove ci sarà uno scontro quasi fisico tra Riccardo e Armando, i due verrano quasi alle mani. Il motivo del diverbio sarebbe da collegare a Roberta Di Padua che – a detta del personal trainer pugliese – avrebbe detto che il napoletano gli parlava male della relazione. La dama campana smentirà tutto ma lui non cambierà idea:

