Unindustria: per poteri speciali basta riforma ordinaria, ecco proposte (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Quello per i poteri speciali per Roma, “riteniamo sia un tema fondamentale sia per la citta’ che per la Regione. Per quello che e’ il nostro ragionamento fatto in questi anni riteniamo che l’approccio piu’ corretto sia quello della riforma ordinaria piu’ che costituzionale”. Lo dice il presidente di Unindustria, Angelo Camilli nel corso dell’audizione in commissione Affari costituzionali della Camera sui poteri speciali per Roma Capitale. La riforma ” dovrebbe incentrarsi su tre punti: fare di Roma una capitale vera e propria rendendola un centro nevralgico per gli eventi, il mondo fieristico, la diplomazia, esattamente come avviene nelle altre capitali europee”, spiega Camilli. “Quindi, far coincidere Roma con i poteri, le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Quello per iper Roma, “riteniamo sia un tema fondamentale sia per la citta’ che per la Regione. Per quello che e’ il nostro ragionamento fatto in questi anni riteniamo che l’approccio piu’ corretto sia quello dellapiu’ che costituzionale”. Lo dice il presidente di, Angelo Camilli nel corso dell’audizione in commissione Affari costituzionali della Camera suiper Roma Capitale. La” dovrebbe incentrarsi su tre punti: fare di Roma una capitale vera e propria rendendola un centro nevralgico per gli eventi, il mondo fieristico, la diplomazia, esattamente come avviene nelle altre capitali europee”, spiega Camilli. “Quindi, far coincidere Roma con i, le ...

