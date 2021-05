Una Vita anticipazioni ultima puntata, Cayetana è viva e pronta a riprendersi Acacias (Di martedì 18 maggio 2021) Tutti hanno pensato che Cayetana fosse morta nell’incendio nel suo appartamento, ma le anticipazioni relative all’ultima puntata della telenovela Una Vita mostrano l’esatto contrario. Tutto ha fatto credere che la figlia di Fabiana fosse passata a miglior Vita ma in realtà il suo corpo non era mai stato trovato, infatti si era salvata e fino ad ora ha scelto di restare nell’ombra fino all’ultimo momento giusto. Il suo rientro ad Acacias coincide con l’uscita di scena di Genoveva Salmeron, figlia della sua complice Gabriela. Puntate finali di Una Vita, il sodalizio diabolico di Genoveva e Aurelio Genoveva ha fatto il bello e il cattivo tempo ad Acacias per molti anni e, come Cayetana, è stata spietata e senza cuore, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 maggio 2021) Tutti hanno pensato chefosse morta nell’incendio nel suo appartamento, ma lerelative all’della telenovela Unamostrano l’esatto contrario. Tutto ha fatto credere che la figlia di Fabiana fosse passata a migliorma in realtà il suo corpo non era mai stato trovato, infatti si era salvata e fino ad ora ha scelto di restare nell’ombra fino all’ultimo momento giusto. Il suo rientro adcoincide con l’uscita di scena di Genoveva Salmeron, figlia della sua complice Gabriela. Puntate finali di Una, il sodalizio diabolico di Genoveva e Aurelio Genoveva ha fatto il bello e il cattivo tempo adper molti anni e, come, è stata spietata e senza cuore, ...

