Una Vita anticipazioni: MARCIA in pericolo (Di martedì 18 maggio 2021) Poco prima del suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) cercherà di liberarsi di Israel "Santiago" Becerra (Aleix Melé), il falso marito di MARCIA Sampaio (Trisha Fernandez). Non tutto andrà però come la cattivona della telenovela avrà preventivato e così nelle prossime puntate di Una Vita la situazione si farà decisamente incandescente… Leggi anche: UNA Vita, anticipazioni dal 24 al 29 maggio 2021 Una Vita, news: Genoveva ordina a Velasco di far uccidere Santiago Se avete seguito i nostri post dedicati alle anticipazioni sapete già che, ad un certo punto, Genoveva temerà che Israel possa rivelare a Felipe che il bambino che ha in grembo potrebbe essere suo. Preoccupata da questa prospettiva, la Salmeron contatterà in ...

