Una Vita, 18 maggio 2021: anticipazioni puntata di oggi. La scelta di Maite

Una Vita, 18 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Camino e Maite si sono innamorate. Felicia ha scoperto che sono ancora "amiche", nonostante avesse esplicitamente vietato alla figlia di frequentare al rivoluzionaria pittrice. Non sa che tra di loro c'è qualcosa in più di una semplice amicizia e Camino è pronta a tutto pur di non permettere alla madre di dubitare ancora di lei. La giovane Pasamar sta provando di tutto pur di rabbonire sua madre dopo non averle dato ascolto: se Felicia, infatti, dubitasse di lei e della sua buona fede ...

