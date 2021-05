“Una famiglia disperata”. L’eredità, Flavio Insinna legge in diretta la lettera del piccolo Lorenzo (Di martedì 18 maggio 2021) È successo qualcosa di davvero curioso durante l’ultima puntata de L’eredità, il programma di Flavio Insinna in onda su Rai 1. Flavio Insinna, il padrone di casa, ha letto una lettera molto bella, arrivata alla redazione, che ha fatto ridere un po’ tutti. La missiva di “una famiglia disperata”, così come afferma Insinna, scherzando e introducendo le parole messe nero su bianco. Ci troviamo durante l’anteprima del programma, il momento che si prende Flavio Insinna per leggere alcune missive dei suoi giovani fan. Ed eccolo il conduttore che presenta questa “lettera fantastica”, così come aggiunge Flavio Insinna. Si parla di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) È successo qualcosa di davvero curioso durante l’ultima puntata de, il programma diin onda su Rai 1., il padrone di casa, ha letto unamolto bella, arrivata alla redazione, che ha fatto ridere un po’ tutti. La missiva di “una”, così come afferma, scherzando e introducendo le parole messe nero su bianco. Ci troviamo durante l’anteprima del programma, il momento che si prendeperre alcune missive dei suoi giovani fan. Ed eccolo il conduttore che presenta questa “fantastica”, così come aggiunge. Si parla di ...

Advertising

TgrRaiMolise : Un passo verso una vita normale. Ad #isernia una famiglia afghana troverà finalmente una casa sicura. E' arrivata c… - ladyonorato : Le mie sentite condoglianze alla famiglia di questa povera signora. Caso tutt’altro che isolato, su cui come sempre… - Pontifex_it : La #famiglia nasce dall’unione armonica delle differenze tra l’uomo e la donna, capace di aprirsi alla vita e agli… - slytherin_qveen : @cavrstairs Magari si sposerà più avanti... NON LO SO IO LO SPERO???? Alla fine so che Charles vuole una famiglia ma… - milkoffy : RT @Emilystellaemi2: Dolce Bull cerca una famiglia?????????? -