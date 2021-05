“Un uomo felice che riassapora il senso della libertà” (Di martedì 18 maggio 2021) Da quel lontano ma non tanto marzo 2020 quando il mondo tutto, si chiudeva per colpa di questa epidemia, da quel momento qualcosa in noi è cambiato. Nel interno di noi tutti è successo qualcosa che ci ha reso diversi, la paura iniziale ancora da comprendere appieno, poi i momenti di sgomento i tanti cari parenti, amici, persone, tante vite spezzate, io ringrazio il signore che non ne ho avute. Qualche fratello colpito in modo leggero, la mia mamma rimasta sola, solo mia sorella andava per evitare di portare il contagio. La paura questa insidiosa e maledetta paura che prendeva il sopravvento nei pensieri, nelle cose semplici, nel cose abitudinarie. La paura di poterlo contrarre, l’attenzione maniacale quasi viscerale prendeva il sopravvento ti indiceva timore di avvicinarti ad altri, di salutare con una stretta di mano, di avvicinare i nipoti, i figli sempre per la paura di dare e ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) Da quel lontano ma non tanto marzo 2020 quando il mondo tutto, si chiudeva per colpa di questa epidemia, da quel momento qualcosa in noi è cambiato. Nel interno di noi tutti è successo qualcosa che ci ha reso diversi, la paura iniziale ancora da comprendere appieno, poi i momenti di sgomento i tanti cari parenti, amici, persone, tante vite spezzate, io ringrazio il signore che non ne ho avute. Qualche fratello colpito in modo leggero, la mia mamma rimasta sola, solo mia sorella andava per evitare di portare il contagio. La paura questa insidiosa e maledetta paura che prendeva il sopravvento nei pensieri, nelle cose semplici, nel cose abitudinarie. La paura di poterlo contrarre, l’attenzione maniacale quasi viscerale prendeva il sopravvento ti indiceva timore di avvicinarti ad altri, di salutare con una stretta di mano, di avvicinare i nipoti, i figli sempre per la paura di dare e ...

