UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 24 al 28 maggio 2021

anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 24 a venerdì 28 maggio 2021: Ferri cerca di incassare il colpo e di risollevarsi, intanto Pietro è pronto a sferrare un nuovo attacco verso di lui con la collaborazione di Alberto Palladini. Intenzionato ad allontanare Speranza in ogni modo, Vittorio vuole raggiungere Alex a Madrid; a quel punto Speranza capisce che la sua presenza sta alterando tutti gli equilibri e decide di tornare al suo paese. 

Inchiodato con le spalle al muro da Abbate e da Alberto, Roberto sembra non riuscire a trovare una vita d'uscita. La sconfitta è vicina, ma Ferri non sa che qualcuno sta per giungere ...

