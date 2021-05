Un Posto al Sole: a breve il ritorno di Marina (Di martedì 18 maggio 2021) Un Posto al Sole: poteva un personaggio significativo come Marina Giordano non tornare nella soap partenopea? Certo che no! E infatti tornerà presto! I dettagli Nina Soldano, l’attrice che interpreta l’amatissimo (per quanto cattivo) personaggio, è tornata sul set a Pasquetta, lunedì 5 aprile, e a quanto pare il pubblico di “Un Posto al Sole” dovrebbe rivederla settimana prossima. La bella imprenditrice tornerà dunque a Napoli e si darà da fare per preservare i suoi cantieri in pericolo. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) rivedrà l’ex fidanzata a cui ha tanto pensato di questo lungo periodo: come reagirà, trovandosela davanti? Che evoluzione avrà il loro rapporto? Intanto Marina vedrà Pietro Abbate (Simon Grechi alias Simone Falsaperla), che si alleerà con Alberto Palladini ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 18 maggio 2021) Unal: poteva un personaggio significativo comeGiordano non tornare nella soap partenopea? Certo che no! E infatti tornerà presto! I dettagli Nina Soldano, l’attrice che interpreta l’amatissimo (per quanto cattivo) personaggio, è tornata sul set a Pasquetta, lunedì 5 aprile, e a quanto pare il pubblico di “Unal” dovrebbe rivederla settimana prossima. La bella imprenditrice tornerà dunque a Napoli e si darà da fare per preservare i suoi cantieri in pericolo. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) rivedrà l’ex fidanzata a cui ha tanto pensato di questo lungo periodo: come reagirà, trovandosela davanti? Che evoluzione avrà il loro rapporto? Intantovedrà Pietro Abbate (Simon Grechi alias Simone Falsaperla), che si alleerà con Alberto Palladini ...

Advertising

shAxharreeh : RT @rienestcommetoi: Noi abbiamo vissuto la nostra vita facilmente finché Rossana Soldano ha scritto 'Perché questo è l'unico posto di Camb… - GiuntaDenise : RT @romantikbolat: Kerem ha smesso di seguirlo su instagram. Può sembrare una cosa di poca importanza,ma non lo è. Ci fossero più UOMINI co… - giuls4dizi : RT @romantikbolat: Kerem ha smesso di seguirlo su instagram. Può sembrare una cosa di poca importanza,ma non lo è. Ci fossero più UOMINI co… - rienestcommetoi : Noi abbiamo vissuto la nostra vita facilmente finché Rossana Soldano ha scritto 'Perché questo è l'unico posto di C… - NonSoUmile : RT @romantikbolat: Kerem ha smesso di seguirlo su instagram. Può sembrare una cosa di poca importanza,ma non lo è. Ci fossero più UOMINI co… -