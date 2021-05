Un gol annullato | il palo su rigore e la festa finale | il film di Lazio - Torino

(Di martedì 18 maggio 2021) Il recupero della 25ª giornata trasi è concluso con un pareggio per 0 - 0. Con questo risultato la squadra di Nicola ha conquistato la salvezza con una giornata d'anticipo, condannando ...

Il recupero della 25ª giornata tra Lazio e Torino si è concluso con un pareggio per 0 - 0. Con questo risultato la squadra di Nicola ha conquistato la salvezza con una giornata d'anticipo, condannando ...... nel primo tempo viene salvato dall'imprecisione della Lazio e dal fischio di Fabbri che haildi Immobile, poi nella ripresa sale in cattedra con due ottimi interventi su Lulic ed ...Il recupero della 25ª giornata tra Lazio e Torino si è concluso con un pareggio per 0-0. Con questo risultato la squadra di Nicola ha conquistato la ...Un legno a testa con Sanabria e Lazzari. Sirigu grande protagonista con la migliore prestazione stagionale, salvato dal palo sul rigore di Immobile ...