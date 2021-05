Un amore di mostro, in prima tv la serie inspirata al libro Love Monster (Di martedì 18 maggio 2021) Boomerang presenta una nuova e imperdibile serie in prima TV assoluta: UN amore DI mostro, ispirata al libro Love Monster, dell’amatissima autrice e illustratrice per bambini Rachel Bright. Un amore di mostro: la trama Il protagonista di questa serie è Fluffy, un mostriciattolo dolce, peloso e tutto rosso, con un cuoricino azzurro come particolare tratto distintivo. Vive a Fluffylandia, una città magica, piena di luoghi incredibili e divertenti e abitata da animali stravaganti e buffi come Grande Panda, Coniglina Morbidina, Grande Gatto, Pulcini Incredibili e Dottor Dentone. Fluffy è l’unico mostriciattolo in mezzo a tanti adorabili cuccioli, nonostante questo è amato e accettato da tutti. Qualche volta il simpatico ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 maggio 2021) Boomerang presenta una nuova e imperdibileinTV assoluta: UNDI, ispirata al, dell’amatissima autrice e illustratrice per bambini Rachel Bright. Undi: la trama Il protagonista di questaè Fluffy, un mostriciattolo dolce, peloso e tutto rosso, con un cuoricino azzurro come particolare tratto distintivo. Vive a Fluffylandia, una città magica, piena di luoghi incredibili e divertenti e abitata da animali stravaganti e buffi come Grande Panda, Coniglina Morbidina, Grande Gatto, Pulcini Incredibili e Dottor Dentone. Fluffy è l’unico mostriciattolo in mezzo a tanti adorabili cuccioli, nonostante questo è amato e accettato da tutti. Qualche volta il simpatico ...

Advertising

tuttopuntotv : Un amore di mostro, in prima tv la serie inspirata al libro Love Monster #UnAmorediMostro #Boomerang #Sky - Dtti_digitale : Approda su Boomerang (canale 609 di Sky) una nuova e imperdibile serie in Prima TV assoluta: UN AMORE DI MOSTRO, is… - comeunpierrot : e tu mano crudele schizzi fuori mi sono arresa alle tue spire la mano scura non si cura. tira e spoglia il fio… - pressitalia : “Un amore di mostro”: serie ispirata al libro Love Monster di Rachel Bright - Dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì,… - hanjiwithme : @xvweirdommars non devi! mai! io amo tantissimo jisung e lo mostro perché non voglio che lo sappia il mondo ma perc… -